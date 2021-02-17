Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi yaptıkları her kurultayı birer gladyatör arenasına dönüştürenlerin AK Parti kongrelerine çamur atmasını doğrusu...
17.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi yaptıkları her kurultayı birer gladyatör arenasına dönüştürenlerin AK Parti kongrelerine çamur atmasını doğrusu tebessümle karşılıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi yaptıkları her kurultayı birer gladyatör arenasına dönüştürenlerin AK Parti kongrelerine çamur atmasını doğrusu tebessümle karşılıyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten