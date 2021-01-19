Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi ülkelerini her fırsatta yabancılara şikayet edenleri kesinlikle unutmayacağız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi ülkelerini her fırsatta yabancılara şikayet edenleri kesinlikle unutmayacağız"

19.01.2021 14:32 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:39

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendi ülkelerini her fırsatta yabancılara şikayet edenleri kesinlikle unutmayacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendi ülkelerini her fırsatta yabancılara şikayet edenleri kesinlikle unutmayacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendi ülkelerini her fırsatta yabancılara şikayet edenleri kesinlikle unutmayacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendi ülkelerini her fırsatta yabancılara şikayet edenleri kesinlikle unutmayacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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