Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi nefsinin peşine düşen sadece kendi ajandasına, kariyerine, hesabına...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi nefsinin peşine düşen sadece kendi ajandasına, kariyerine, hesabına odaklanan kişilerden dava adamı olmaz. Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz."
07.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi nefsinin peşine düşen sadece kendi ajandasına, kariyerine, hesabına odaklanan kişilerden dava adamı olmaz. Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz."
Kaynak: AA