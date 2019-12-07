07.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi nefsinin peşine düşen sadece kendi ajandasına, kariyerine, hesabına odaklanan kişilerden dava adamı olmaz. Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz."

Kaynak: AA