Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi Medeniyetini, Tarihini, Kültürünü, Ecdadını Israrla Kötüleyen,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi Medeniyetini, Tarihini, Kültürünü, Ecdadını Israrla Kötüleyen,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi medeniyetini, tarihini, kültürünü, ecdadını ısrarla kötüleyen, küçümseyen, aşağılayan, karikatürize eden bir zihniyetin bu ülkenin geleceğine zerre kadar katkısının olması mümkün değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi medeniyetini, tarihini, kültürünü, ecdadını ısrarla kötüleyen, küçümseyen, aşağılayan, karikatürize eden bir zihniyetin bu ülkenin geleceğine zerre kadar katkısının olması mümkün değildir."

Kaynak: AA
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