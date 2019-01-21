Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi Medeniyetini, Tarihini, Kültürünü, Ecdadını Israrla Kötüleyen,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi medeniyetini, tarihini, kültürünü, ecdadını ısrarla kötüleyen, küçümseyen, aşağılayan, karikatürize eden bir zihniyetin bu ülkenin geleceğine zerre kadar katkısının olması mümkün değildir."

Kaynak: AA