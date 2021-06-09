Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi kirli geçmişlerini bizi karalayarak örtebileceklerini sananlar, sosyal mecra üzerinden değil, demokratik mecralarla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi kirli geçmişlerini bizi karalayarak örtebileceklerini sananlar, sosyal mecra üzerinden değil, demokratik mecralarla yönetildiğini 2023'te bir kez daha göreceklerdir" -"FETÖ'den PKK'ya organize suç örgütlerine kadar tüm yeminli millet düşmanlarının iftiralarını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi kirli geçmişlerini bizi karalayarak örtebileceklerini sananlar, sosyal mecra üzerinden değil, demokratik mecralarla yönetildiğini 2023'te bir kez daha göreceklerdir"

-"FETÖ'den PKK'ya organize suç örgütlerine kadar tüm yeminli millet düşmanlarının iftiralarını Meclis kürsüsüne taşımakta ısrar edenleri gördükçe üzülüyoruz. Onlarla kaybedecek vaktimiz yok, yapacak işimiz çok"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'den PKK'ya, şimdide organize suç örgütlerine kadar tüm yeminli millet düşmanlarının malzemelerini ülke gündemine ve özellikle Meclis kürsüsüne taşımakta ısrar edenleri gördükçe ülkemiz adına üzülüyoruz" dedi.

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütleri ve organize suç örgütlerinin malzemelerinin ülke gündemine taşınmasından üzüntü duyduğunu kaydederek, tedavüle sokulan senaryoların üzerine balıklamasına atlanmasının taktirini millete bıraktıklarını kaydetti.

"Şimdi bunlara bir de organize suç örgütleri mensuplarını eklediler"

Türkiye'ye uluslararası alanda iftira atanlara, suç yamamaya bakan kesimlere bakıldığında arkalarında bazı örgütlerin bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlardan birisi bölücü terör örgütü PKK ve onun siyasi veya sivil görünümlü uzantılarıdır. Bir diğeri tüm unsurları ve imkanları ile FETÖ terör örgütüdür. Ülkemize yönelik kampanyaların bir başka önemli destekçisi eskiden beri batıdaki eli kanlı ermeni örgütlerinin artığı kuruluşlardır. Şimdi bunlara bir de organize suç örgütleri mensuplarını eklediler. Esasen bir bakıma bu yapıların hepsi de aynı kaynaklardan beslenmekte, aynı eller tarafından yönlendirilmektedir. Tüm bu malzemeleri kişisel ikbal uğruna hoyratça tekrarlayan bir takım siyasetçileri de bu listeye eklememiz gerekiyor. Geçmişte çeşitli suç çetelerinin mensupları şu veya bu siyasi şahsiyete veya kuruluşa yönelik ithamda bulunduğunda biz ne dediklerine dönüp bakmadık bile. Buna karşılık FETÖ'den PKK'ya, şimdide organize suç örgütlerine kadar tüm yeminli millet düşmanlarının malzemelerini ülke gündemine ve özellikle Meclis kürsüsüne taşımakta ısrar edenleri gördükçe ülkemiz adına üzülüyoruz. Biz ülkemize ve milletimize dair her meseleyi tüm tarafları ile kamuoyu önünde konuşur, tartışır, değerlendiririz. Bunu asla terör örgütleri veya suç örgütleri mensupları üzerinden yapmayız. Onlarla kaybedecek vaktimiz yok, yapacak işimiz çok. Türkiye'nin geleceği adına en küçük bir projelerini, programlarını, gayretlerini, hatta hayallerini duymadıklarımızın örgütler üzerinden tedavüle sokulan senaryoların üzerine balıklama atlamalarının taktirini milletimize bırakıyoruz. Bizim bu güne kadar ülkemiz ve milletimiz için yaptıklarımız ortadadır, bundan sonra yapacaklarımızı her platformda dile getiriyoruz" diye konuştu.

Geçen hafta Karadeniz'de keşfedilen gaz rezervini hatırlatan, yenilenebilir enerjiden petrole ve nükleer güce kadar her alanda eşi benzeri görülmemiş gelişmelere imza attıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bakıyorsunuz, sözde siyasi parti genel başkanı olarak çıkıp konuşanlara, durmadan iftira, neymiş, millet açmış. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin. Biz ne gerekiyorsa bütün bu sürecin içinde bütün imkanlarımızı seferber ederek bunları yaptık. İşçilerimize yaptık, esnafımıza yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu konuda en ufak bir aksama söz konusu değil. yapılandırma ise bütün yapılandırmaları yapıyoruz. Ama nankörlük parayla değil. Onlar yine nankörlüğe devam ediyorlar. Yeni hububat fiyatlarını, çay fiyatlarını açıkladık, fındık fiyatlarını açıklayacağız. Milletimizden gayet güzel teşekkürler alıyoruz ama bunlar çıkmış 'millet aç' diyor" şeklinde konuştu.

Yaşanan depremler sonrasındaki gelişmeleri anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden CHP Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Git de bir gör, bak bakalım inşaatlar nasıl devam ediyor. Ama doğru dürüst oralara uğradığı bile yok. Bir diğeri Millet İttifakı'ndan, sen de git bak bakalım orada ne var, gerçekten bir şeyler yapılıyor mu, bu hükümet orada ne gibi yatırımlar yapıyor? Belki insafa gelirsin" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayindeki başarılarımız tüm dünyanın gündeminde. Geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz hava, kara, deniz araçlarına olan ilgi giderek artıyor. Bu alanda yeni ve daha büyük açılımların hazırlıkları içerisindeyiz. Sanayicilerimiz diğer alanlarda da çok önemli atılımlara imza atıyorlar. Bu arada yerli otomobilimize sahip olma konusundaki çalışmalarımız planladığımız şekilde sürüyor. Ülkemizin dört bir yanındaki tüm organize sanayi bölgelerinde ve diğer alanlarda yeni fabrikalar inşa ediliyor, kapasiteler genişletiliyor. Turizmde salgın sebebiyle yaşanan sıkıntılara karşı attığımız adımları diline dolayacak kadar çapsız bir anlayışla mücadele ediyoruz. Eğitimde her seviyede güçlü bir alt yapı kurduk, bunların semeresini önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sporda son dönemde alınan başarılardan bahsederek başarıların devam etmesini beklediğini kaydetti. İtalya-Türkiye maçına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'daki ikinci maçı İlham Aliyev ile birlikte izleyeceklerini kaydetti.

E-spor'da yaşanan gelişmelere dikkat çeken ve gençlerin ilgisini yakından takip ettiklerini söyleyen Erdoğan, son 19 yılda diğer alanlarla birlikte internet alt yapısına da ciddi yatırımlar yaptıklarını kaydederek, "Fiber hat uzunluğumuzu 821 bin kilometreden 460 bin kilometreye çıkarttık. Dijital hizmetlerde ülkemize çağ atlatacak 5-G teknolojisini de en kısa sürede Türkiye'ye kazandırmakta kararlıyız. Adil Bey, bu fiber hatları daha da uzatacağız, bizden sonra gelenler bizi geçti. Biz şimdi buna yoğun bir şekilde yüklenip, süratle daha da artırmamız lazım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı