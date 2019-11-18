Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi insanının sesine kulak vermeyen, sıkıntılarına çözüm yolu aramayan,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi insanının sesine kulak vermeyen, sıkıntılarına çözüm yolu aramayan, tam tersine itirazları hoyratça bastırmaya çalışan devletler çok büyük acılar ve yıkımlarla karşılaşabiliyor.
18.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 18.11.2019 12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi insanının sesine kulak vermeyen, sıkıntılarına çözüm yolu aramayan, tam tersine itirazları hoyratça bastırmaya çalışan devletler çok büyük acılar ve yıkımlarla karşılaşabiliyor."
Kaynak: AA