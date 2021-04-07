Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi iktidarını ülkenin felaketinde gören zihniyeti, en az darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi iktidarını ülkenin felaketinde gören zihniyeti, en az darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz"

Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

AK Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

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AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı

TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oturduğu koltuğa, mide bulandırıcı bir kaset kumpasıyla getirilen bu zata, diyet olarak darbecilerin sözcülüğü vazifesinin tevdi edildiği anlaşılıyor"

Erdoğan: "Kendi iktidarını ülkenin ve milletin felaketinde gören bu habis zihniyeti, en az teröristler ve darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendi iktidarını ülkenin felaketinde gören zihniyeti, en az darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendi iktidarını ülkenin felaketinde gören zihniyeti, en az darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendi iktidarını ülkenin felaketinde gören zihniyeti, en az darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendi iktidarını ülkenin felaketinde gören zihniyeti, en az darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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