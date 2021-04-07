Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi iktidarını ülkenin felaketinde gören zihniyeti, en az darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz"

Erdoğan'dan çok sert bildiri tepkisi: Merkezinde CHP var, hesabını çok ağır vereceksiniz

AK Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı

TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oturduğu koltuğa, mide bulandırıcı bir kaset kumpasıyla getirilen bu zata, diyet olarak darbecilerin sözcülüğü vazifesinin tevdi edildiği anlaşılıyor"

Erdoğan: "Kendi iktidarını ülkenin ve milletin felaketinde gören bu habis zihniyeti, en az teröristler ve darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı