Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi ikbal ve çıkarları için Türkiye'yi ateşe atmaya hazır muhterislere... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi ikbal ve çıkarları için Türkiye'yi ateşe atmaya hazır muhterislere inat, 15 Temmuz gecesi olduğu gibi gerektiğinde milletimizle sırt sırta verip vatanımız, demokrasimiz ve bağımsızlığımızı savunmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi ikbal ve çıkarları için Türkiye'yi ateşe atmaya hazır muhterislere inat, 15 Temmuz gecesi olduğu gibi gerektiğinde milletimizle sırt sırta verip vatanımız, demokrasimiz ve bağımsızlığımızı savunmaya devam edeceğiz." Kaynak: AA