Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e tatile gönderenler, analarından kopardıkları Kürt çocuklarını ölüme...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e tatile gönderenler, analarından kopardıkları Kürt çocuklarını ölüme...

13.01.2021 19:51 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e tatile gönderenler, analarından kopardıkları Kürt çocuklarını ölüme yolladılar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e tatile gönderenler, analarından kopardıkları Kürt çocuklarını ölüme yolladılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e tatile gönderenler, analarından kopardıkları Kürt çocuklarını ölüme...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e tatile gönderenler, analarından kopardıkları Kürt çocuklarını ölüme...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e tatile gönderenler, analarından kopardıkları Kürt çocuklarını ölüme...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e tatile gönderenler, analarından kopardıkları Kürt çocuklarını ölüme...

Kaynak: Anadolu Ajansı

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