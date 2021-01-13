Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e tatile gönderenler, analarından kopardıkları Kürt çocuklarını ölüme...
13.01.2021 19:51 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e tatile gönderenler, analarından kopardıkları Kürt çocuklarını ölüme yolladılar"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e tatile gönderenler, analarından kopardıkları Kürt çocuklarını ölüme yolladılar"
Kaynak: Anadolu Ajansı