Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e tatile gönderenler, analarından kopardıkları Kürt çocuklarını ölüme...
13.01.2021 19:41 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e tatile gönderenler, analarından kopardıkları Kürt çocuklarını ölüme yolladılar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e tatile gönderenler, analarından kopardıkları Kürt çocuklarını ölüme yolladılar"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten