Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemalpaşa Seramik Fabrikasının açılış törenine katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemalpaşa Seramik Fabrikasının açılış törenine katıldı

Kemalpaşa Seramik Fabrikasının açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurdele kesimi İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Kemalpaşa Seramik Fabrikasının açılış törenine katıldı.

22.02.2020 21:45 | Son Güncelleme: 22.02.2020 21:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemalpaşa Seramik Fabrikasının açılış törenine katıldı

Seramik Fabrikasının açılış töreni

Cumhurbaşkanı 'ın gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurdele kesimi İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Kemalpaşa Seramik Fabrikasının açılış törenine katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemalpaşa Seramik Fabrikasının açılış törenine katıldı
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