Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemalpaşa Seramik Fabrikasının açılış törenine katıldı
Kemalpaşa Seramik Fabrikasının açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurdele kesimi İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Kemalpaşa Seramik Fabrikasının açılış törenine katıldı.
22.02.2020 21:45 | Son Güncelleme: 22.02.2020 21:48
Kemalpaşa Seramik Fabrikasının açılış töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurdele kesimi İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Kemalpaşa Seramik Fabrikasının açılış törenine katıldı.
Kaynak: AA