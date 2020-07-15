Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta milli iradenin üstünde... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında TBMM'de düzenlenen törende konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında TBMM'de düzenlenen törende konuştu. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta milli iradenin üstünde bir güç, millete hizmetkarlıktan daha büyük bir paye tanımıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi ikbal ve çıkarları için Türkiye'yi ateşe atmaya hazır muhterislere inat, 15 Temmuz gecesi olduğu gibi gerektiğinde milletimizle sırt sırta verip vatanımız, demokrasimiz ve bağımsızlığımızı savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA