Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ve Tacikistan cumhurbaşkanlarıyla telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ve Tacikistan cumhurbaşkanlarıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ve Tacikistan cumhurbaşkanlarıyla telefonda görüştü
01.08.2020 17:47 | Son Güncelleme: 01.08.2020 17:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlarıyla yaptığı görüşmelerde, karşılıklı Kurban Bayramı tebriğinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Manşet

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