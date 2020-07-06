Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
06.07.2020 18:09 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:16
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- İstanbul
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev, Türkiye ve Kazakistan ilişkilerini her alanda güçlendirme hususunda mutabık kalırken, kovid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek konuları ele aldılar.
- İstanbul
Kaynak: DHA