Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev, Türkiye ve Kazakistan ilişkilerini her alanda güçlendirme hususunda mutabık kalırken, kovid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek konuları ele aldılar.

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA