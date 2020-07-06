CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
06.07.2020 18:08 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:16
İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev, Türkiye ve Kazakistan ilişkilerini her alanda güçlendirme hususunda mutabık kalırken, kovid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek konuları ele aldılar.
Kaynak: DHA