Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonla görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
25.05.2020 19:02 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:02
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Liderlerin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundukları görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği konuları başta olmak üzere Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.
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Kaynak: DHA