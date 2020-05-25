Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonla görüştü CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundukları görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği konuları başta olmak üzere Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA