Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada yaralanan Özhaseki, Türel ve Yılmaz'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu

12.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:02

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında İdlib, "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmaları ve ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık 1 saat süren konuşmasının sonunda Erdoğan, Özhaseki, Türel ve Yılmaz'ın hafta sonu Antalya'da trafik kazası geçirdiğini anımsattı.

Özhaseki, Türel ve Yılmaz'a "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Erdoğan, "Dün akşam Mehmet Bey ile görüştüm. Hamdolsun, eşleriyle beraber geçirdikleri bu trafik kazasından sonra şu anda durumları iyiye gidiyor. Rabbim şifalar versin." dedi.

Serik ilçesinde, 9 Şubat'ta Devlet Su İşleri mevkisinde Özhaseki ve beraberindekilerin bulunduğu minibüs, aynı yönde seyreden otomobille çarpışmış, kazada Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, eşi Semiha Yılmaz ile eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel yaralanmıştı.

Serik Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Özhaseki'nin burnunda kırıklar oluştuğu belirlenmişti.

Kaynak: AA