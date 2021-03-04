Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza kırıma uğrayan askeri helikopterle ilgili Bakan Akar'dan bilgi aldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza kırıma uğrayan askeri helikopterle ilgili Bakan Akar'dan bilgi aldı

04.03.2021 20:01 | Son Güncelleme: 04.03.2021 20:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza kırıma uğrayan askeri helikopterle ilgili Bakan Akar'dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan'ın, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dilediği, yaralı askerlere şifa temennisinde bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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