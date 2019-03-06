Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kayyum Olayını Hukuk Çerçevesinde Devreye Soktuk. Devlet Parasını Kandil'e...
IHAAW120403-SIY/06-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kayyum olayını hukuk çerçevesinde devreye soktuk. Devlet parasını Kandil'e gönderenlerle devam edecek halimiz yoktu" dedi.
IHAAW120403-SIY/06-03-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kayyum olayını hukuk çerçevesinde devreye soktuk. Devlet parasını Kandil'e gönderenlerle devam edecek halimiz yoktu" dedi. 06.03.2019 12: 04: 03 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA