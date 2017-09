Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kavga Etmekten Hiçbir Zaman Kaçmadık, Kaçmayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kavgaysa kavga edeceğiz" açıklamasına ilişkin, "Düşmanlığı, fitneyi, ihaneti kendisine yol edinenlerle kavga etmekten hiçbir zaman kaçmadık, kaçmayız. Biz insanlara akıllarının alacağı dilden konuşmasını da biliriz" dedi. Erdoğan, "Eğer bizimle kavga edeceksen bunu her fırsatta AB'ye, yabancı ülkelere, yabancı kuruluşlara şikayet ederek zaten yapıyorsun. Bu zat kendi ülkesini, devletini, milletini yabancılara şikayet ederek, hedef göstererek siyaset yapmayı alışkanlık haline getirdi. Üstelik bu kavgada yalnız değil. Terör örgütlerini ve onların destekçileri olan yerli ve yabancı odakları yanına alarak bu kavgayı büyütmeye çalışıyor" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kavgaysa kavga edeceğiz" açıklamasına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hale bak. Sizin hayatınız zaten bu milletle, bu milletin değerleriyle, bu milletin kutsallarıyla kavgayla geçti. Eğer bizimle kavga edeceksen bunu her fırsatta AB'ye, yabancı ülkelere, yabancı kuruluşlara şikayet ederek zaten yapıyorsun. Bu zat kendi ülkesini, devletini, milletini yabancılara şikayet ederek, hedef göstererek siyaset yapmayı alışkanlık haline getirdi. Üstelik bu kavgada yalnız değil. Terör örgütlerini ve onların destekçileri olan yerli ve yabancı odakları yanına alarak bu kavgayı büyütmeye çalışıyor. Biz meşrebimiz gereği Yunus'un izinden gidiyoruz. Yunus; 'Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik' diyor. Bu sevgi ve dostluk bunu hak edenler içindir. Düşmanlığı, fitneyi, ihaneti kendisine yol edinenlerle kavga etmekten hiçbir zaman kaçmadık, kaçmayız. Biz insanlara akıllarının alacağı dilden konuşmasını da biliriz" diye konuştu.



"Yaşadığımız dönem ve içinde bulunduğumuz şartlar sebebiyle bizim ömrümüz hep kavgayla geçti" diyen Erdoğan, "Hayatımızın her döneminde Türkiye'ye ve Türk milletine düşman kim varsa onlarla kavga ettik ve etmeyi sürdürüyoruz. Darbecilerle, darbe heveslileriyle, vesayet odaklarıyla, karanlık lobilerle, terör örgütleriyle, her türden ihanet çeteleriyle kavgamızı Allah ömür verdikçe devam ettirmekte kararlıyız. Kendimiz için değil, uğruna canımızı vermeyi göze aldığımız değerlerimiz, ülkemiz, milletimiz, ezanımız, bayrağımız için yürüttüğümüz bu kavgada yanımızda olan herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.



Rabia işaretini hala bilmeyen ve öğrenmeyenlerin olduğunu söyleyen Erdoğan, "Herkesin kendine has bir işareti var. Bizim partimizin işareti bu. Bunu yazılı olarak göndereceksiniz herhalde Mahir Bey. Bunun felsefesi belli. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bunu Kılıçdaroğlu öğrenmemiş. Varsın öğrenmesin. Biz çok iyi öğrenecek ve milletimize anlatacağız. Buna karşı çıkacak olan kimsenin olacağına ben ihtimal vermiyorum. Bu vatan topraklarında biz kimseye operasyon yaptırmayız. Buna gayret edenler varsa ki var; onlar da şu anda ya hapiste ya da mezarda" açıklamasında bulundu.



"Sana 5 tane koyun teslim etseler kaybeder gelirsin"



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Kılıçdaroğlu ve yanındaki kendini bilmezler; Silahlı İnsansız Hava Araçlarının yaptığı iş bu vatana, bu millete ihanet eden teröristleri yok etmektir. Sen bir gün başka konuşacaksın, bir gün başka konuşacaksın. Siz gökkuşağı gibisiniz. Renkten renge devamlı giriyorsunuz. Ama bir gün başka bir gün başka işte bu siyasetçiye yakışan bir yürüyüş değildir. Onun için 9 seçimde 9 mağlubiyet aldın ve almaya devam edeceksin. Bu milletin evlatlarını şehit edenleri savunanlar bu milletin oyunu alamaz. Benim Mehmetçiğim, ki onlar bizim evlatlarımız, onları şehit edenler teröristler. Onları yok etmek bizim görevimiz değil öyle mi? Ondan sonra utanmadan, sıkılmadan ben 4 yılda terörü bitiririm diyeceksin. Sen kimsin ya, neyi bitireceksin. Sen icraatını ortaya zaten SSK Genel Müdürü yaptılar, seni nasıl yaptılarsa orada gösterdin kendini. SSK Genel Müdürü iken SSK'yı nasıl batırdığını, bitirdiğini, o dönem hastanelerin halini bu millet çok iyi biliyor. Rahmetli Savaş Ay bir televizyon programında onu gayet iyi ortaya koydu. Sen osun. Sana 5 tane koyun teslim etseler kaybeder gelirsin" dedi.



"Bu devleti dimdik ayakta tutabilmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız" diyen Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:



"SİHA'larla da yapacağız, tanklarla da yapacağız, toplarla da yapacağız, tüm silahlarla güvenlik güçlerimizi donatarak bunu yapacağız. Kandil'den sana destekler geliyor. Memnunsun değil mi? Önümüzde beraber kendi koalisyonunuzu da yapar beraber yolculuğunuza devam edersiniz. Size de yakışır. Sözde adalet yürüyüşünde de beraber yürüdünüz zaten. Sağınızda solunuzda kimler olduğu belli. Bir tarafınızda PKK, onun desteği altında olanlar ve öbür tarafınızda da FETÖ. İyi buldular birbirlerini. Benim milletim bunları görüyor. Bunlara gerekli olan dersi de verecektir. Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz. Uyanık olacağız. Bize yıllarca Amerika, İsrail İnsansız Hava Araçlarını vermemekte adeta kılı kırk yardılar. Verdikleri zaman da bunların tamiratı, tadilatı bize hendek atlattı. Artık bu ülke kendi İHA'sını, SİHA'sını yapar hale geldi. Asıl bundan rahatsız oluyorlar. Daha güzel şeyler yapar hale de geliyoruz. Önemli adımlar atıyoruz. Şurada bir S-400 anlaşması yaptık diye çılgına döndüler. Ne olacaktı. Sizi mi bekleyeceğiz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz." - ANKARA