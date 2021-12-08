Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katarla bugüne kadar siyasi, askeri, ticari, ekonomik ve kültürel konuları kapsayan toplam 84 mutabakat imzalayarak iş...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katarla bugüne kadar siyasi, askeri, ticari, ekonomik ve kültürel konuları kapsayan toplam 84 mutabakat imzalayarak iş birliğimizi sürekli ileriye taşıdık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katarla bugüne kadar siyasi, askeri, ticari, ekonomik ve kültürel konuları kapsayan toplam 84 mutabakat imzalayarak iş birliğimizi sürekli ileriye taşıdık." - ANKARA
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimizin hesabına toplamda 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralık ayının...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, tarihinin en kritik ekonomik mücadelelerinden birini verirken fırsatçılık peşinde koşanları ne millet ne tarih ne de...
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dar gelirliler, ücretliler, emekliler başta olmak üzere milletimizin her kesiminin üzerine binen yükleri azaltmak için...
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri