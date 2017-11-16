Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Unsur Komutanlığın Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Unsur Komutanlığın ziyaret ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberinde bulunan heyet ile birlikte bugün, Katar Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Unsur Komutanlığını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Unsur Komutanlığın ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberinde bulunan heyet ile birlikte bugün, Katar Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Unsur Komutanlığını ziyaret etti.