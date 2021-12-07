Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Komutanlığı'nda konuştu - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Komutanlığı'nda konuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Komutanlığı'nda konuştu DOHA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Doha'da Katar-Türk Birleşik Müşterek Komutanlığı'nı ziyaret etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar- Türk Birleşik Müşterek Komutanlığı'nda konuştu DOHA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Doha'da Katar-Türk Birleşik Müşterek Komutanlığı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada askerlere seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Komutanlığı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Komutanlığı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Komutanlığı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Katar, Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklarda da daima bizlerin yanında olmuş, ülkemize duyduğu güveni göstermiştir.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katar, Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklarda da daima bizlerin yanında olmuş, ülkemize duyduğu güveni göstermiştir."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaretinde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaretinde konuştu Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani öğle yemeğinde bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani öğle yemeğinde bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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