- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar- Türk Birleşik Müşterek Komutanlığı'nda konuştu DOHA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Doha'da Katar-Türk Birleşik Müşterek Komutanlığı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada askerlere seslendi.