Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.
Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabı üzerinden ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere gittiği, Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştı" ifadelerini kullandı.