Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

25.11.2019 13:15 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da

Cumhurbaşkanı , Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere Katar'ın başkenti 'ya gitti.

Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabı üzerinden ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere gittiği, Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştı" ifadelerini kullandı.

 


Kaynak: DHA
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