Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Katar Emirinin annesinin ülkemizden gayrimenkul satın almasına mani yasal...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Katar Emirinin annesinin ülkemizden gayrimenkul satın almasına mani yasal...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Katar Emirinin annesinin ülkemizden gayrimenkul satın almasına mani yasal olarak herhangi bir şey söz konusu mu? Yani bunu herhangi bir yerden George, Hans vesaire gelip almaya kalksa herhalde kimsenin sesi çıkmaz" dedi.

20.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Emirinin annesinin ülkemizden gayrimenkul satın almasına mani yasal olarak herhangi bir şey söz konusu mu? Yani bunu herhangi bir yerden George, Hans vesaire gelip almaya kalksa herhalde kimsenin sesi çıkmaz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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