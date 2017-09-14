Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Temim'i kabul etti



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Beştepe'de kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Şeyh Temim ile gerçekleştirdiği görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş teatisinde bulunuldu. Körfez'de Katar ekseninde yaşanan krizin de ele alındığı görüşmede, soruna diplomatik yollardan bir çözüm bulmanın gerekliliği vurgulandı. Başta Suriye olmak üzere bölgedeki son gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Temim'in Türkiye ve Katar arasındaki mevcut işbirliğini her alanda daha da geliştirme konusunda kararlılıklarını teyit ettikleri öğrenildi.