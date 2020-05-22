Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü
22.05.2020 21:32 | Son Güncelleme: 22.05.2020 21:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ile Kovid-19 ile mücadelede işbirliği konular ele alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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