Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim'in daveti üzerine 6-7 Aralık'ta Katar'a resmi ziyarette bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim'in davetiyle, Katar'da gerçekleştirilecek iki ülke arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin Yedinci Toplantısı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin daveti üzerine 6-7 Aralık'ta Katar'a resmi ziyarette bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim'in davetiyle, Katar'da gerçekleştirilecek iki ülke arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin Yedinci Toplantısı'na katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şeyh Temim'in başkanlığında, ilgili bakanların katılımıyla Doha'da icra edilecek Stratejik Komite Toplantısı'nda, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.

Konsey Toplantısı dolayısıyla ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde yer alacak.

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