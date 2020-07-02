Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Başkent Doha'daki İnci Sarayı'nda yaklaşık 3 saat süren baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından resmi çalışma yemeğine geçildi. Kaynak: AA