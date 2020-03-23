Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri es-Sani ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
23.03.2020 21:26 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:26
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
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Kaynak: AA