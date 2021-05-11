Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı bölge ülkeleri ve uluslararası kamuoyunun harekete geçirilmesi noktasında Türkiye ve Katar'ın birlikte yapacağı çalışmaların önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten