Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı ve bölgesel meseleler değerlendirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun