Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. (İHA) Kaynak: İHA