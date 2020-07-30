Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.
30.07.2020 21:23 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA