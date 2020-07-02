Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri, Al Sani ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri, Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doha'da Katar Emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri, Al Sani ile görüştü
02.07.2020 16:52 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doha'da Katar Emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Doha Eski Uluslararası Havalimanı'nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah ile Türk ve Katarlı yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik ziyareti kapsamında Katar Emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Erdoğan ve Sani'ye heyetleri de eşlik etti. - DOHA

Kaynak: İHA

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