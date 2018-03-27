Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bu akşam bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye-Katar ilişkilerinin ele alınmasının yanı sıra bölgesel konular hakkında da görüş teatisinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine bu akşam Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile de bir telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi. - ANKARA