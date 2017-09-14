Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Görüştü
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri S¸eyh Temim bin Hamed Al Sani'yi karşılaması ve tokalaşma Görüşmeden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri S¸eyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri S¸eyh Temim bin Hamed Al Sani'yi karşılaması ve tokalaşma
Görüşmeden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri S¸eyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.