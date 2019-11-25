Cumhurbaşkanı erdoğan - katar emiri al sani görüşmesi başladı 2

25.11.2019 14:19 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:22

Katar Emiri Al Sani görüşmesi başladı

Katar, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emirlik Divanı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafında karşılandı.

Karşılamanın ardından başbaşa görüşmeye geçildi.

Kaynak: DHA