CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KATAR DIŞİŞLERİ BAKANINI KABUL ETTİ
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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