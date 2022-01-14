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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KATAR DIŞİŞLERİ BAKANINI KABUL ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

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