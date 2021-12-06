Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin Yedinci Toplantısı'na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin Yedinci Toplantısı'na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Thani'nin daveti üzerine, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin Yedinci Toplantısı'na katılmak için Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.
Erdoğan ile Katar Emiri'nin başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla düzenlenecek Stratejik Komite Toplantısı'nda, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir alışverişinde de bulunulacak.
Konsey toplantısı kapsamında, ikili ilişkilere katkı sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması öngörülüyor. - DOHA
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