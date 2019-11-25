Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 12.40'ta Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

25.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Cumhurbaşkanı , özel uçak "TUR" ile saat 12.40'ta 'ın başkenti 'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammad el-Atiyye ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ile büyükelçilik yetkilileri tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
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