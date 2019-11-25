Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

25.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:43

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 12.40'ta Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammad el-Atiyye ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ile büyükelçilik yetkilileri tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi.

Kaynak: AA