Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da

25.11.2019 13:27 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı'na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında Başbakan Yardımcısı El Atiye tarafından karşılandı.



Katar'daki temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim El-San ile baş başa görüşme gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı'na katılacak. Erdoğan, daha sonra Katar'da bulunan Türk askeri birliğini ziyaret edecek. - DOHA

Kaynak: İHA