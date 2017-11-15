Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından törenle karşılandı.



Katar Emirlik Divanı'nda gerçekleşen karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim'in yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları çalındı.



Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Şeyh Temim, baş başa görüşmeye geçti. Erdoğan ve Şeyh Temim, baş başa görüşmelerinin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 3. Toplantısı'na iştirak edecek.