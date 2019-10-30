Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi kabul etti

30.10.2019 20:26

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi karşılaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'nin tokalaşması

Kabulden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yer aldı.

Kaynak: AA