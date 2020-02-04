Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Thani'yi kabul etti.
04.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Thani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Kabule, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.
(Derya Yetim/İHA)
Kaynak: İHA