Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısını kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Thani'yi kabul etti.

04.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısını kabul etti

Recep Tayip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Thani'yi kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Kabule, Dışişleri Bakanı da katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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