CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATAR BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI SANİ'Yİ KABUL ETTİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATAR BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI SANİ'Yİ KABUL ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul, DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul etti.

18.10.2019 19:24
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATAR BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI SANİ'Yİ KABUL ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul, DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma ofisindeki yabancı medya temsilcileri ile görüşmesinin ardından, Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüntü Dökümü: ------------------Kabulden fotoğraflar  

 


Kaynak: DHA
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