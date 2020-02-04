Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı Al Thani'yi kabul etti
Haberler » Politika » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı Al Thani'yi kabul etti - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı Al Thani'yi kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani'yi kabul etti.

04.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı Al Thani'yi kabul etti

CUMHURBAŞKANI , ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani'yi kabul etti. Yaklaşık 2,5 saat süren kabul, basına kapalı gerçekleşti.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler