Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani'yi kabul etti
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani'yi kabul etti - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani'yi kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.

04.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı , ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 2,5 saat süren kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler