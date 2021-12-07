Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketi öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu

Katar ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücrette en uygunu masaya yatırıp nihai kararımızı vereceğiz. İşverenin de alınan karardan memnun olması lazım. " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'na açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı'na katılmak üzere resmi ziyarette bulunacağı Katar'a gitmeden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan toplantıda yaptığı açıklamasında, "Görüşmelerde ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alma fırsatımız olacak. Ortak gündemimizde yer alan önemli bölgesel ve uluslararası konularda da fikir teatisinde bulunacağız" dedi.

Erdoğan, "Görüşmelerin sonunda Türk Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret edeceğiz. Türk Katar dostluğunun nişanelerinden kuvvet komutanlığımızda görev yapan Mehmetçiğimizle ve komutanlarla hasbihal edeceğiz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Ankara'daki görüşmesinin sorulması üzerine, "Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleriyle olan birlikteliğimiz, bundan sonraki ilişkileri çok daha güçlendirerek devam etmekte kararlıyız. Biz muhalefetin bu konudakirahatsızlıklarını biliyoruz. Muhalefetin rahatsızlığına rağmen biz bu ilişkileri devam ettireceğizö dedi. ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin yanısıra 19 ülkenin imzaladığı ve Taliban Yönetiminin verdiğisözleri tutması konusundaki açıklamalarıyla ilgili Erdoğan, " Özellikle kadın, çocukların eğitimi hassasiyetlerimiz arasındadır " değerlendirmesinde bulundu.

"Asgari ücret"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarının sorulması üzerine Erdoğan, " Sayın Bakan heyetiyle beraber işçi ve işveren kesimiyle görüşmeleri bugün yapacaklar. Bir yere varacaklar inşallah dönünce bizler bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri nedir? Bunları gerelim. Biz kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız, asgari ücret noktasında en uygun olanı masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Bununla birlikte de temenni ediyorum ki işçi kesiminin memnuniyeti değil, işverenin de bu kararla mutlu olması lazım. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme. . Bizim burada hem işçinin emeğine, işverenin de bu noktada yatırım gücüne ihtiyacımız var. Bu iki gücün ayakta durması bizim için büyük önem arz ediyor. Sadece bu dönemde alınacak olan karar değil, önümüzdeki yıl seçim öncesinde alınacak bir karar da var, inşallah buna göre yolumuza devam edeceğiz " yanıtını verdi.

"Fahiş fiyatlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyatların ve bu konudaki denetimlerin sorulması üzerine, " Özellikle benim en çok rahatsız olduğum konu stokçuluk. Dinimizde de haramdır, böyle bir şeye gidemezsiniz. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var her alanda. Son zamanlarda otomotiv sektöründe de stokçuluk var. Hele hele gıdada stokçuluk yenilir yutulur bir şey değil. Şu andaki cezai müeyyide çok düşük. Bu müeyyideyi onları rahatsız edecek bir noktaya çıkaralım ondan sonra yapsın yapabiliyorsa. Bedelini ağır ödeyecekler. Çünkü vatandaşımıza gıdada bu tür zulmü yapanlara buyur yoluna devam et diyemeyiz. Ne gerekiyorsa gerekli adımları atacağız ve üzerine bu işin gideceğiz " dedi.

"Terör operasyonları"

Erdoğan, teröre karşı Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, gerçekleştirdiği operasyonlar konusunda, " Bundan sonraki süreçte de bugüne kadar nasıl bu konuda güvenlik güçlerimiz bu operasyonları yoğun bir şekilde sürdürdüyse bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz. Her ne kadar Bay Kemal fırsat bulup göreve gelince 'Kandil'i başlarına yıkacağım' dese de bir taraftan terör bir taraftan terör örgütünün temsilcileriyle temasta bulunacaksın, diğer taraftan terörist başının alkışlarını alacaksınız, Kandil'den Bay Kemal'e selam gönderecek, hem de Kandili başlarına yıkacaklar. Bunlarla bir iş yapılmaz " şeklinde konuştu.

Erdoğan açıklamasının sonunda, " Larnaka'da Güney Kıbrıs'ta camilerimize yönelik bir maalesef operasyon yapıldı. Güney Kıbrıs'taki bu operasyon karşılıksız kalmayacak. Bununla ilgili Parti sözcüsü arkadaşımız Ömer Bey'in net açıklamaları var. Ersin Tatar beyin açıklamaları ve bizim açıklamalarımı, mabetlerimizin üzerinde bu tür sabotajlara gitmeyiniz, gitmenizin bedelini çok ağır olarak ödersiniz, bunun arkasında kimlerin olduğuna dair her türlü arayışın içindeyiz" diye konuştu. DHA

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